В Удмуртии отменили парад на 9 мая

Власти Удмуртии отменили парад в День Победы из соображений безопасности. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

Он назвал парад важной традицией и большим праздником для региона, где сразу два города трудовой доблести. «Но. У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности», – указал Бречалов.

Руководитель Удмуртии отметил, что большая часть участников парада – дети, подчеркнув, что «мы не можем так рисковать».

Брычалов добавил, что в преддверии праздника власти поздравят каждого ветерана. Он выразил уверенность, что все жители республики в этот день вспомнят своих героев, также в онлайн-формате пройдет «Бессмертный полк».

Ранее об отмене Парадов Победы и праздничных салютов из соображений безопасности сообщали власти Крыма, Севастополя, Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской, Курской, Саратовской областей.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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