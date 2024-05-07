В Турции состоялась свадьба ослов

В Турецком в поселения Ортакёй в Анталье состоялась свадьба ослов, чтобы привлечь внимание к угрозе их исчезновения. Свадьба прошла в традиционном стиле и на животных были надеты украшения, золото, подковы и бусы, – сообщает телеканал En Son Haber.

Ведущий свадебной церемонии, мэр поселения Осман Тарык Озчелик сказал: «Я объявляю вас супругами. Я желаю вам счастья. Я подношу жениху подкову и золотое украшение в виде такого красивого ожерелья, чтобы его ноги не касались камня. Вот хороший салат от дочери тети невесты. Вот еще морковь и огурцы от дочери дяди. Очень приятный подарок от дяди Эмина-бея. Эмин, брат, приходи. Сулейман, приходи тоже. Теперь приступим к угощению».

«Сегодня мы проводим символическую церемонию передачи, потому что эти ослы, которые несли свое бремя в прошлом, на наших фермах, на нашей молотьбе и на наших рынках, а теперь находятся на грани исчезновения. Давайте жить и любить осликов, чтобы не видеть их только в книгах и журналах», – подчеркнул мэр села Ортакёй.

Анталья, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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