Американские бойскауты решили переименоваться из-за девочек

Президент и главный исполнительный директор движения «Бойскауты Америки» Роджер Кроун во вторник, 7 мая, объявил о переименовании организации в «Скаутов Америки» в связи с наличием в своих рядах девочек, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте движения, говорится: «Сегодня бойскауты Америки объявили о своем переименовании в «Скауты Америки», что отражает неизменную приверженность организации приглашать каждую молодежь и семью в Америке испытать преимущества скаутинга. Это изменение вступит в силу 8 февраля 2025 года, в день 115-летия организации. Это решение было принято в связи с тем, что организация отмечает пятую годовщину приема девочек в программы Cub Scouting и Scouts BSA. В настоящее время в «Скаутах Америкаы работает более 176 000 девушек и молодых женщин во всех программах, в том числе более 6000 из них получили звание «Орлиный скаут».

Президент и главный исполнительный директор Scouting America Роджер А. Кроун по случаю переименования организации заявил: «Несмотря на то, что у нас новое название, наша миссия остается неизменной: мы стремимся обучать молодых людей быть готовыми к жизни. Это будет простая, но очень важная эволюция, поскольку мы стремимся к тому, чтобы каждый чувствовал себя желанным гостем в скаутинге».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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