Участникам СВО могут разрешить жениться дистанционно

В Госдуме предложили разрешить участникам СВО заключать брак дистанционно при помощи видеосвязи или с использованием биометрических данных. Такая инициатива содержится в заключении Ассоциации банков России (АБР) на законопроект, который был внесен в нижнюю палату зимой для поддержки спутниц военнослужащих, участвующих в спецоперации. Участниками СВО предложено не ограничиваться – дистанционный брак предлагают также распространять на все категории граждан, которые рискуют своей жизнью для страны, – например, на сотрудников пограничной службы и правоохранительных органов, пишут «Известия». Эксперты считают, изменения важны, поскольку позволят получать меры поддержки и наследство не только официальным, но и фактическим членам семьи участников СВО. Также они открывают возможность в принципе для признания легитимными любых так называемых гражданских отношений.

Фактически для всех

Разработать меры поддержки для фактических жен погибших участников СВО, чей брак не был официально зарегистрирован, в середине января этого года поручил правительству Владимир Путин, напоминают «Известия». И уже в конце месяца в ГД был внесен законопроект об этом. Он предполагает возможность спутницам погибших и пропавших без вести участников СВО, а также других лиц, выполняющих обязанности в зоне операции, добиться признания брачных отношений в судебном порядке. И, соответственно, получить всё, что причитается в этом случае (госвыплаты, наследство и прочее).

Документ уже одобрила правительственная комиссия. Как заявил «Известиям» один из авторов законопроекта председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, он надеется, что инициативу в первом чтении рассмотрят до конца июля.

Ассоциация банкиров поддержала проект и внесла свои предложения. Кредитные организации заинтересованы в этом, поскольку им приходится решать спорные вопросы в отношении счетов (а военнослужащие получают существенные выплаты), передачи в собственность ипотечных квартир (по закону погибшим списываются долги) и так далее.

«Проблема законности фактического брака давно назрела, – пояснил «Известиям» начальник правового управления АБР Сергей Клименко. – Законодательное закрепление критериев фактического брака внесет ясность в вопросы наследования. Банки сталкиваются с тем, что люди живут вместе, совместно платят кредит, но при смерти одного из них второй не имеет никаких прав на собственность, для приобретения которой взят кредит».

При этом, как считают в АБР, необходимо распространить этот правовой механизм не только на военнослужащих, находящихся в зоне СВО, но и на другие категории лиц, которые погибли при исполнении служебного и государственного долга, – пограничников, полицейских, сотрудников Росгвардии.

«Это важно, потому что сотрудники правоохранительных органов также рискуют жизнью ежедневно, но при этом живущие с ними лица, не находящиеся с ними в браке, лишены гарантий по сравнению с законными супругами», – подчеркнул Сергей Клименко.

Еще одна важная поправка, которую предлагают в банковской ассоциации, – упрощение регистрации брака для тех, кто находится в зоне СВО. Как указывается в письме АБР в Госдуму, действующее законодательство уже содержит ряд инструментов, которые позволяют это сделать. Например, возможность подать заявление через портал «Госуслуги», право заключить брак в день подачи заявления.

«Между тем на сегодняшний день серьезным препятствием для регистрации брака военнослужащим, находящимся в зоне СВО, является необходимость его личного присутствия при регистрации брака (п. 4 ст. 27 Федерального закона № 143-ФЗ)», – отмечается в письме. Тем не менее юристы АБР отмечают, что, например, в 2020 году в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией правительство «уже поручало Минюсту обеспечить возможность предоставить госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме». А в январе 2024 года в России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных.

В связи с этим, считают в банковской ассоциации, целесообразно внести изменения в Федеральный закон № 143-ФЗ, чтобы предусмотреть упрощенную процедуру военнослужащими, находящимися в зоне СВО. В том числе установить возможность дистанционной формы – «например, путем подключения военнослужащего для регистрации брака по видеосвязи или с помощью технологий дистанционной регистрации (то есть биометрической идентификации)».

Как считают в АБР, подобный механизм позволит добиться двух целей. С одной стороны, военнослужащий сам выразит свою волю, с другой, можно будет избежать проблемы, когда на фактические отношения будут претендовать несколько женщин.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube