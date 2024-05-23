Мэр Нью-Йорка созывает «Национальный крысиный саммит»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о проведении 18 и 19 сентября текущего года саммита, на котором специалисты из разных городов США обсудят «кризис, вызванный крысами», – сообщает в четверг, 23 мая, телеканал FOX-News.

Как сообщает телеканал, в специальном пресс-релизе мэрии Нью-Йорка говорится: «Продолжая вести борьбу с крысами в Нью-Йорке, мэр Эрик Адамс объявил в среду о проведении первого Национального крысиного саммита. Мероприятие, которое пройдет 18 и 19 сентября, соберет лучших представителей по грызунам из Бостона, Нового Орлеана и Сиэтла. Таким образом, власти надеются смягчить растущую проблему с грызунами».

«Жители Нью-Йорка, вероятно, не знают этого, но я ненавижу крыс и уверен, что большинство жителей нашего города – тоже. Учитывая, что количество замеченных крыс в зонах борьбы с этими грызунами в нашем городе снизилось почти на 14% в сравнении с прошлым годом, мы постепенно добиваемся прогресса, однако мы не остановимся на достигнутом. Лучший способ победить нашего врага – знать его», – заявил мэр Нью-Йорка.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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