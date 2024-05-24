«Одноклассники» покажут эксклюзив с премьеры джазового спектакля Игоря Бутмана и Константина Хабенского

Музыкант Игорь Бутман и актер Константин Хабенский специально для Moscow Jazz Festival представят обновленную версию музыкальной сказки по мотивам произведения Сергея Прокофьева «Петя и Волк» в авторских джазовых аранжировках Кристины Крит. Премьера спектакля состоится 16 июня в концертном зале «Зарядье». Пользователи «Одноклассников» могут узнать эксклюзивные факты о будущей постановке, посмотреть видео с репетиций и почитать истории о том, как Прокофьев связан с джазом. Все материалы доступны на странице Московского джазового фестиваля в ОК.

«Многие великие классические композиторы интересовались джазом: и Шварц, и Шостакович, и Щедрин, и Прокофьев, конечно. У каждого из них есть произведения, связанные с импровизационной музыкой. Мне кажется, что сам Сергей Сергеевич был бы рад услышать своего «Петю и Волка» в джазовых аранжировках. Он ведь во многом повлиял на дальнейшее развитие джаза, даже не будучи джазменом – многие музыканты вдохновляются его музыкой. В качестве чтеца мы не случайно выбрали Константина Хабенского: он прекрасный актер, очень тонко чувствует музыку, и к тому же уже хорошо знаком с этой музыкальной сказкой. Мы уже активно репетируем новую программу. Очень важно отнестись к этой работе бережно: сохранить почерк Прокофьева, но при этом привнести что-то свое, джазовое. О том, как мы будем готовить спектакль, – поделимся в официальной группе Moscow Jazz Festival в «Одноклассниках», – рассказал Игорь Бутман.

ОК также будут поддерживать все активности фестиваля. Так, с 11 по 15 июня подписчикам будут доступны эксклюзивные прямые трансляции образовательной программы, организованной совместно с Российским обществом «Знание». Помимо этого пользователи смогут познакомиться с выступлениями хедлайнеров фестиваля, среди которых Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Константин Хабенский, Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», Роберто Фонсека (Куба), Меджикул, Jukebox trio и другие.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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