Море в Сочи раньше середины июля не прогреется

море в Сочи ранила середины июля для комфортного купания не прогреется. Такое таков прогноз, который озвучивают синоптики гидрометеоцентра Краснодарского края.

Пока погоду в Сочи сложно назвать стабильной.

Температура воздуха колеблется в районе 25 градусов, вода погрелась до 16-17 градусов. Быстро прогреться вода не сможет из-за дождей, а также температуры воздуха. Синоптики прогнозируют в ближайшие полмесяца в Сочи также не выше 25 градусов, дожди будут продолжаться.

По данным РИА «Новости», самая теплая вода на побережье Кубани сейчас в Ейске, где Азовское море прогрелось до +20 градусов. На утро 21 мая температура Черного моря у побережья Геленджика составляла 19 градусов, у Сочи, Анапы и Новороссийска – 18, у Туапсе – 17.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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