Исследование: сколько денег готовы потратить россияне на подготовку к лету

Социальная сеть «Одноклассники» и сервис ЮKassa выяснили, на что пользователи Рунета тратят деньги в ожидании лета. В исследовании приняли участие более тысячи респондентов на территории РФ.

По данным опроса ЮMoney, почти две трети россиян (62%) совершают покупки специально к лету. Самая популярная статья расходов – это новая одежда (20%), следом идет отпуск (14%), еще 11% пользователей планируют потратить больше всего на ремонт и благоустройство дома. Столько же покупают подарки на дни рождения, свадьбы и другие торжества, а 9% опрошенных увеличивают расходы на занятия спортом.

Аналитики «Одноклассников» фиксируют, что в социальной сети сильнее всего вырос интерес к контенту о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций о благоустройстве дома и участка выросло на 89% по сравнению с началом весны. Также в этом месяце, по данным ЮKassa, увеличился спрос на строительные и садовые принадлежности. В сегменте стройматериалов оборот вырос в два раза по сравнению с февралем, оборот продаж садовых материалов увеличился почти в три раза.

Вторая по популярности тема в «Одноклассниках» в мае – правильное питание и диеты (рост на 54%), а на третьем месте – идеи для отпуска (41%). Обновление гардероба к летнему сезону тоже интересует пользователей: просмотров публикаций о выборе и сочетании одежды стало на 25% больше.

ОК и ЮKassa также узнали, сколько респонденты готовы потратить на подготовку к лету. Большинство опрошенных (29%) планируют выделить на сезонные покупки не более 25 тысяч рублей, по 17% – 25-50 и 50-100 тысяч, по 11% – 100-250 и 250-500 тысяч. Ещё 10% опрошенных сообщили, что не планируют никаких дополнительных трат в преддверии летнего сезона, а 5% собираются заплатить более 500 тысяч рублей или не считают траты.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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