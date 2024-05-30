«Одноклассники» выяснили, чем россияне займутся этим летом

Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» выяснили, какие планы на лето строят жители России. В исследовании приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов страны.

Более половины респондентов (57%) ждут лета, чтобы заняться любимым хобби, которым не получается увлекаться в другое время года. Из опрошенных 16% планируют найти новое занятие, а для 27% летом ничего не поменяется.

Опрос показал, что летний сезон у россиян больше ассоциируется со спортом. Так, 66% ждали лета, чтобы активнее проводить свое свободное время. Из них – 26% будут кататься на велосипедах, 11% начнут бегать, 10% займутся бадминтоном, 7% – баскетболом, футболом и волейболом, 6% начнут практиковать теннис на улице, а 3% хотят кататься на сапах. По 1% проголосовали за гольф, квадроциклы и вейксерфинг.

Аналитики «Одноклассников» подтверждают: в преддверии летнего сезона интерес к спортивному контенту действительно растет. Начиная с марта пользователи активно подписываются на группы про спорт (рост на 31%). Интересно и то, что если в первый весенний месяц люди больше интересуются темами фитнеса и похудения, то уже к середине мая пользователи искали единомышленников в группах, посвященных теннису, бадминтону, футболу и прочим видам спорта.

Помимо спортивных занятий, 61% россиян планируют больше гулять на свежем воздухе, 33% будут заниматься садоводством, а 19% хотят рыбачить. Как показывают данные ОК, спрос на контент про садоводство растет с середины февраля, когда начинается подготовка к дачному сезону. Причем в этом году интерес к садоводству особенно заметен среди пользователей младше 30 лет (+15% по сравнению с 2023 годом).

Чаще всего участники исследования занимаются любимым хобби в одиночестве (58%). 39% приглашают присоединиться семью, 28% – друзей, 17% – партнера, а 4% – коллег. Из респондентов, ищущих единомышленников среди коллег, 40% занимаются активным отдыхом, 35% играют в настолки, 34% посвящают время творчеству, а 22% опрошенных дегустируют напитки. 21% участников исследования вместе с коллегами смотрят спортивные матчи, а 20% даже организовали спортивную команду. 10% опрошенных же обычно обсуждают книги и кино.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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