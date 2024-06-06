«Одноклассники» и портал «Культура.рф» раскроют тайны русского языка

Сегодня отмечается День русского языка. В честь праздника социальная сеть «Одноклассники» и проект «Культура.РФ» запустили проект «Русским языком говорю», посвященный народным пословицам, поговоркам и диалектизмам.

Пользователям предлагается создать онлайн-словарь слов из разных регионов России, например, таких как «вехотка», «бадлон», «сикарашка», «мультифора», «тремпель», «толчёнка», «чифанька». Нужно написать диалектизм с правильным ударением, объяснить значение этого слова и привести пример его использования. Оставлять записи можно в комментариях к посту в группе «Культура РФ» в ОК. Авторы лучших комментариев получат призы.

Также в рамках проекта запланированы образовательные и развлекательные активности. С 6 июня по 1 июля в официальной группе портала «Культура.РФ» в ОК будут выходить карточки с поговорками и пословицами. Пользователи соцсети смогут узнать, откуда взялись известные выражения. Например, почему занятого человека называют «деловой колбасой» и откуда пошло выражение «ядрёна вошь».

А еще «Культура.РФ» совместно с ОК проведут прямые эфиры. Они будут посвящены происхождению русского языка, его истории и развенчанию мифов на эту тему, диалектизмам и неоднородности русского языка. Эксперты поговорят о том, как язык соцсетей стал бытовым и как он влияет на литературный язык, что ждет русский язык через сто лет. В дискуссии примут участие лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз и репортер телеканала «Культура», член Международной федерации журналистов и член Союза театральных деятелей Яна Музыка.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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