СМИ: Украинский конфликт значительно усугубил климатические проблемы в мире

Исследовательская группа «Инициативы по учету парниковых газов в условиях войны» (IGGAW) выпустила отчет, в котором говорится, что украинский конфликт за два года значительно усугубил глобальную чрезвычайную климатическую ситуацию – в атмосферу было выброшено, как минимум, 175 миллионов тонн эквивалента углекислого газа, – сообщает в четверг, 13 июня, The Guardian.

Британское издание со ссылкой на документ, опубликованный IGGAW, пишет: «Климатические издержки первых двух лет войны на Украине превысили ежегодные выбросы парниковых газов, производимые 175 странами, что усугубило глобальную климатическую чрезвычайную ситуацию. Украинский конфликт привел к образованию, по меньшей мере, 175 миллионов тонн эквивалента углекислого газа (tCO2e), что соответствует пробегу 90 миллионов бензиновых автомобилей за целый год. … В результате утечки метана в море после разрушения российского трубопровода «Северный поток – 2» выделилось около 14 млн. тонн CO2. А из-за запрета европейским и американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве России, за счет дополнительных миль в атмосферу было выброшено не менее 24 млн. тонн CO2.».

«Загрязнение стало результатом использования топлива военной техникой, ее доставки на фронт, производства оружия и укреплений, восстановления разрушенной инфраструктуры, пожаров после обстрелов, изменения маршрутов коммерческих самолетов, ударов по энергоинфраструктуре», – говорится также в отчете группы «Инициативы по учету парниковых газов в условиях войны».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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