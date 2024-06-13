Папа Римский призвал священников сократить проповеди, чтобы прихожане не засыпали

Папа Римский Франциск во время своей еженедельной аудиенции в среду, 12 июня, призвал священников укладываться в произнесении проповедей «в восемь минут», поскольку во время длинных проповедей прихожане засыпают, – сообщает в четверг, 13 июня, издание The Guardian.

В публикации британской газеты говорится, что Папа Франциск сказал следующее: «Проповедь, или послание, произнесенное во время церковной службы, должна быть короткой, только: образ, мысль, чувство. Обращение к прихожанам не должно длиться долго, не более восьми минут, потому что по прошествии этого времени люди засыпают. И правильно делают. Потому иногда священники много говорят, и ты уже не понимаешь, о чем».

Рим, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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