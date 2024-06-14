Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам в соцсетях и угрозе от нейросетей

Сегодня отмечается международный день блогера. В честь этого праздника социальная сеть «Одноклассники» опросила более 500 авторов, размещающих контент на платформе, чтобы узнать, с чего началась их блогерская карьера, как они относятся к заработкам и боятся ли, что нейросети их заменят.

Отсутствие или недостаток рекламодателей в 2024 году волнует только 25% опрошенных авторов. Больше всего блогеры переживают за удержание интереса аудитории – 42% заботят показатели просмотров и доля вовлеченности в контент, а 29% важна обратная связь. Мнение родных и близких о контенте заботит 20% респондентов. Критика и хейт стали проблемой для 17% блогеров.

Почти половина (46%) участников опроса имеют основную работу, и блог для них – это источник дополнительного заработка. 19% опрошенных рассказали, что уволились ради развития блога и зарабатывают только на нем.

42% контентмейкеров в России начали активно развивать свой блог, потому что увидели интерес к их образу жизни со стороны родственников, друзей и знакомых. 38% видели в блоге возможность самореализоваться. 33% активно развивают аккаунты в соцсетях, так как им нравится общаться и находить друзей-единомышленников. Столько же опрошенных заявили, что стали блогером, потому что хотели монетизировать свое увлечение.

Развитие искусственного интеллекта считают угрозой только 11% блогеров. Примерно треть (31%) инфлюенсеров уверены, что человеческий креатив ничем нельзя заменить, поэтому не видят в нейросетях конкурентов. 33% используют нейросети как помощники в своей работе, например, с их помощью ищут идеи для блога или выясняют тренды. 19% опрошенных в целом не думают об этом и не используют новые технологии.

Число блогеров в России продолжает расти. Так, в 2024 году в «Одноклассниках» число новых групп с качественным контентом увеличилось на 18% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Сотни популярных блогеров и экспертов активно используют сервис «Увлечения» для публикации своего контента, а в этом году соцсеть запустила раздел «Мастер классы».

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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