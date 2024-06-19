«Одноклассники» анонсировали новые хобби-шоу в летнем сезоне

«Одноклассники» в 1,5 раза увеличат объем оригинального контента в 2024 году. Премьерами летнего сезона станут хобби-шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК».

«На рыбалку с женой» станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин, где каждый выпуск три заядлых рыбака за короткий срок должны будут обучить навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущий проекта – комик и шоумен Дмитрий Колчин.

В шоу «Удачи на даче» в каждом выпуске актриса и ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами, мастерами, садовниками и ремонтной бригадой будут преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет.

«Говорим спорту ОК» – это своеобразный 28-дневный челлендж. Каждый день в рамках выпуска шоу пользователям ОК доступна новая тренировка на проработку разных групп мышц от профессиональных тренеров», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Кроме того, летом в ОК выходит второй сезон кулинарного шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем, где он рассказывает, как готовить простые блюда буквально для каждого.

Оригинальные проекты «Одноклассников», выпущенные в 2023 году, уже собрали около 1 миллиарда просмотров на платформе. Для создания шоу соцсеть выбирает тематики с учетом интересов и потребностей аудитории – как действующей, так и потенциальной. Кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made – самый популярный видеоконтент среди пользователей ОК. Эксклюзивные шоу по этим темам смотрит до 40% ежемесячной аудитории соцсети.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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