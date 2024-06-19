Экоактивисты совершили акт вандализма в отношении Стоунхенджа

Экоактивисты из организации Just Stop Oil в качестве протеста против добычи нефти, угля и газа испортили краской объект всемирного наследия Стоунхендж в Великобритании, – передает в среду, 19 июня, Daily Mail.

В заметке британского издания говорится: «21-летняя студентка из Оксфорда и 73-летний местный житель арестованы полицией по подозрению в нанесении ущерба историческому памятнику. Задержанные вандалы заявили, что они использовали оранжевую краску из кукурузной муки, которая скоро смоется дождем. В своем заявлении представители Just Stop Oil сообщили, что каменные сооружения, подобные Стоунхенджу, есть на любом континенте, и люди, которые уделяют внимание им, недостаточно думают о климатических проблемах».

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал акцию экоактивистов «позорным актом вандализма в отношении одного из старейших и важнейших памятников Великобритании и мира».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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