российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 июня 2024, 18:37 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Экоактивисты совершили акт вандализма в отношении Стоунхенджа

Фото: Freepik

Экоактивисты из организации Just Stop Oil в качестве протеста против добычи нефти, угля и газа испортили краской объект всемирного наследия Стоунхендж в Великобритании, – передает в среду, 19 июня, Daily Mail.

В заметке британского издания говорится: «21-летняя студентка из Оксфорда и 73-летний местный житель арестованы полицией по подозрению в нанесении ущерба историческому памятнику. Задержанные вандалы заявили, что они использовали оранжевую краску из кукурузной муки, которая скоро смоется дождем. В своем заявлении представители Just Stop Oil сообщили, что каменные сооружения, подобные Стоунхенджу, есть на любом континенте, и люди, которые уделяют внимание им, недостаточно думают о климатических проблемах».

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал акцию экоактивистов «позорным актом вандализма в отношении одного из старейших и важнейших памятников Великобритании и мира».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Общество, Скандалы и происшествия,