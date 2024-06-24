Жители России хотели бы летом работать меньше

Жители России хотели бы летом работать поменьше. Как сообщает «Работа.ру», каждый четвертый из опрошенных заявил, что в жаркий сезон трудовой день должен быть короче.

Еще тридцать процентов опрошенных заявили, что предпочтут не работать, если температура превышает +30 °С, а 26 процентов респондентов проголосовали за переход на удаленный формат работы.

16 процентов респондентов выступили за более раннее начало и конец рабочего дня летом, 8 процентов хотели бы больше отдыхать в обеденное время, а 5 процентов мечтают начинать и завершать работу позже. Каждый девятый участник опроса предпочел бы не ходить на работу в сильный дождь. Треть опрошенных не нашла повода для летних изменений рабочего дня.

Говоря о желаемых переменах в летнем графике, 34 процента респондентов высказались за сокращение трудового времени на час, почти половина проголосовала за два часа, 11процентов готовы работать на три часа меньше. К уменьшению зарплаты из-за сокращения времени, проведенного на рабочем месте, готов каждый третий опрошенный, цитирует результаты опроса RT.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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