Отловили 30 тысяч и 10 тысяч уже направили на СВО – Бастрыкин рассказал о мигрантах с российским гражданством

Порядка 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, направлены в зону СВО. Об этом сообщил на ПМЮФ председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Мы отловили более 30 тысяч, получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону СВО», – цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице с 26 по 28 июня. Его тема – право как основа глобального равновесия.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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