Половина россиян выбирает летний отпуск с родственниками

Большинство россиян проведут летний отпуск в России и вместе с родственниками. Самое популярное туристическое направление – Краснодарский край. Таковы результаты совместного исследования социальной сети «Одноклассники» и сервиса ЮMoney. Опрос проводился в июне 2024 года, в нем приняло участие более тысячи пользователей на всей территории РФ.

Почти половина респондентов (43%) ответили, что собираются в летний отпуск со своими родственниками, 13% – с друзьями, столько же – с романтическим партнером. По 11% респондентов предпочитают отдыхать в одиночку и с семьями своих друзей, остальные любят проводить время в путешествиях с новыми людьми и ездить в отпуск со своими питомцами.

Половина опрошенных (50%) предпочитают спокойный и оздоровительный отдых: загорать на пляже, отдыхать в санатории, ездить в ретриты. На втором месте по популярности – познавательный отпуск с посещением музеев и экскурсиями (23%). На третьей позиции – активный и экстремальный отдых, например походы или серфинг, такой вид отпуска выбрали 20% респондентов.

Половина участников опроса рассказали, что в ближайшие месяцы будут отдыхать в России. Из них 22% поедут в Краснодарский край, 7% – в Москву, 6% – в Санкт-Петербург, 4% – на Кавказ, 3% – на Алтай, по 2% – в Карелию и на Дальний Восток. В Турцию отправятся 16% респондентов, 4% поедут в Беларусь, по 3% – в Абхазию, ОАЭ, в Европу и на Кубу.

Аналитики «Одноклассников» изучили количество публикаций о путешествиях в соцсети и составили свой топ-10 туристических направлений: Москва, Турция, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Казахстан, Алтай, Египет, Беларусь, Таиланд и Куба.

Участники опроса также рассказали, сколько они планируют потратить на отпуск. 24% ответили, что хотят уложиться в 50 тысяч рублей, 15% готовы потратить в отпуске до 100 тысяч, 14% – до 150 тысяч, 11% согласны отдать полмиллиона, а 10% – до 70 тысяч рублей. Наиболее популярные статьи расходов во время летнего отдыха: развлечения, жилье, питание, билеты и тур.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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