Пчеловодство и опера: ОК и Учи.ру выяснили, чем занимаются педагоги летом

«Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа Учи.ру (входят в VK) провели исследование среди российских учителей и узнали, как педагоги отдыхают на летних каникулах, где ищут вдохновение и чем увлекаются.

Чтобы набраться сил по окончании учебного года, 67% опрошенных предпочитают проводить время с семьей и общаться с родственниками. На втором месте по популярности чтение книг (40%), на третьем – садоводство (38%). Также в период длинных каникул учителя уделяют внимание профессиональному развитию (33%), смотрят фильмы (28%), занимаются рукоделием (22%), посещают театры и выставки (14%).

«Рукоделие», «Отдых», «Сад и огород» вошли в топ-5 наиболее популярных тем среди пользователей «Увлечений» в ОК. Порядка 40% всех, кто заходил в сервис с начала года, смотрят контент, посвященный именно этим хобби и занятиям. Наряду с ними в топ-5 входят «Кулинария» и «Мода и красота». Все те же разделы выделяются по количеству контента, который пользователи соцсети выкладывают в «Увлечения».

У 67% респондентов есть постоянное хобби. Помимо садоводства и рукоделия учителя назвали такие необычные увлечения, как нумизматика, спидкубинг, пение в оперном хоре, коллекционирование виниловых пластинок, пчеловодство, плетение из бумажной лозы и посткроссинг. Чтобы раскрыть образ педагога по-новому, Учи.ру и ОК запустили проект «Учителя вне школы», в котором неравнодушные учителя рассказывают о любимых занятиях и проводят мастер-классы для всех пользователей социальной сети. Самые интересные истории собраны в «Одноклассниках».

«Мы видим в учителях увлеченных, разносторонних людей. Наше исследование показало, что летом педагоги продолжают развиваться профессионально, а также находят время для хобби. Пример, который они подают ученикам и коллегам, по-настоящему вдохновляет. Работать вместе с ними – большая честь. Наша миссия – не только поддерживать учителей в их стремлении к самосовершенствованию, но и делать так, чтобы в их загруженном графике всегда находилось время, которое они могут посвятить себе», – отмечает заместитель генерального директора образовательной платформы Учи.ру Сергей Веременко.

Для профессионального развития летом большинство опрошенных (72%) проходят онлайн-курсы повышения квалификации и смотрят вебинары, 36% участвуют в семинарах, 12% ездят на профессиональные мероприятия. Помимо этого, согласно данным исследования, некоторые учителя выполняют рабочие задачи во время летних каникул, например, готовят программу на следующий учебный год (62%), работают в школьном лагере (43%), заполняют отчеты (33%), занимаются наполнением и ремонтом кабинета (32%) и проводят летнюю практику (9%).

* В опросе приняли участие более 700 учителей, он проводился онлайн среди пользователей на территории РФ

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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