СМИ: В аэропорту Сеула пассажиров из Парижа начали проверять на наличие клопов

В аэропорту Сеула возвращающихся с Олимпийских игр в Париже спортсменов, чиновников и болельщиков начали проверять на наличие клопов с помощью специально обученной собаки, – сообщает в понедельник, 12 августа, агентство Reuters.

В сообщении агентства говорится: «Кинологи с двухлетним биглем по кличке Секо прибыли в Международный аэропорт Инчхон 9 августа, в день, когда из Франции стали прибывать первые спортсмены и чиновники. Секо – единственная собака в Корее, обученная определять запах клопов. Она может обследовать помещения и багаж, чтобы определить наличие насекомых, за две минуты. Секо будет дежурить в аэропорту до 8 сентября. Работа ведется совместно компанией по борьбе с вредителями Cesco».

«Кроме того, все самолеты, выполняющие рейсы между Парижем и Сеулом, будут проходить дополнительную дезинфекцию. Обычно ее проводят раз в месяц», – отмечает Reuters.

Сеул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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