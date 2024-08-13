В «Одноклассниках» появились настройки приватности постов

В социальной сети «Одноклассники» появились новые настройки приватности публикаций. Теперь пользователь может выбрать, кто увидит его пост: только друзья, все пользователи ОК или аудитория сервиса «Увлечения». Новая система позволяет ограничить доступ незнакомых людей к отдельно взятым публикациям и реакциям на них – даже при открытом профиле.

«Мы видим растущую потребность пользователей делиться своими мыслями и контентом с ограниченным кругом лиц. Многие люди рассматривают свой профиль в ОК как личное пространство и не всегда хотят получать комментарии или реакции от посторонних. Чтобы сделать среду для общения в ОК более комфортной, мы запустили новую систему приватности», – рассказал директор по продукту «Одноклассников» Александр Москвичев.

Новая система объединила все настройки приватности публикаций, в том числе возможность опубликовать заметку в «Увлечениях». Для этого нужно выбрать нужный параметр при размещении – и после модерации публикация появится в сервисе и будет доступна его пользователям. Как и ранее, пользователи ОК могут ограничить доступ ко всей своей ленте. Для этого нужно перейти в настройки профиля, выбрать раздел «Приватность» и указать, кто может видеть ленту – все пользователи или друзья. Посты будут отображаться и в «Заметках» на личной странице: закрытые от посторонних публикации также будут видны только друзьям в этом разделе (приватность можно настроить даже после размещения публикации). Кроме того, аудитории ОК уже была доступна возможность ограничить комментарии – запретить другим пользователям комментировать отдельные публикации.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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