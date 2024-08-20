Астрология не дает точных знаний о жизни и будущем

Плохие новости для тех, кто читает гороскопы: астрология не работает, а предсказания, основанные на движении планет и звезд, не лучше случайных догадок. Если вы один из миллионов людей, которые обращаются к своему гороскопу, чтобы узнать, что может принести им будущее, то у ученых для вас плохие новости. Сторонники астрологии утверждают, что движение звезд и планет может влиять на поведение и жизнь людей на Земле и даже предсказывать их.

Если бы это было правдой, опытные астрологи должны были бы иметь возможность предсказать положение звезд в момент рождения человека, или «карту рождения», просто имея информацию об этом человеке.

Однако оценка американскими учеными 152 астрологов показала, что их гороскопы не точнее, чем ответ наугад.

Чтобы попытаться подвергнуть астрологию строгой проверке, математик Спенсер Гринберг объединил усилия с американским социальным предприятием Clearer Thinking. Гринберг поясняет: «Одним из самых фундаментальных утверждений астрологии является то, что натальная карта человека содержит информацию о его жизни и характере. Если это правда, то астрологи смогут правильно составить карту человека со скоростью, значительно превышающей скорость случайного угадывания». Гринберг проконсультировался с шестью астрологами, чтобы выяснить, какую информацию о жизни человека им необходимо знать, чтобы составить его натальную карту. Используя эту информацию, исследователи создали анкету и отобрали 12 ответов, которые легли в основу теста.

Г-н Гринберг рассказал журналу New Scientist: «Мы спросили, можем ли мы разработать исследование, в котором, если астрология работает, то, скорее всего, оно будет в пользу астрологии, а если она действительно не работает, то, скорее всего, оно будет против астрологии».

Из 152 астрологов, завершивших тест, более половины были уверены, что дали шесть правильных ответов.

Однако в среднем астрологи дали лишь 2,49 правильных ответа из 12 возможных – именно то, чего можно было бы ожидать, если бы они отвечали на вопросы наугад, то есть прогнозы почти не отчимиы от случаности.

В целом ни один астролог не смог правильно ответить более чем на пять вопросов.

Кроме того, отмечают ученые, если астрология действительно изучает некоторые детали вселенной научным способом, можно было бы ожидать, что астрологи будут давать последовательные ответы на подобные тесты. Однако 152 астролога, принявших участие в тесте, редко приходили к единому мнению по какому-либо вопросу, и даже самая опытная группа дала одинаковые ответы лишь в 28 процентах случаев. Если бы все участники давали ответы наугад, можно было бы ожидать, что они согласятся в 20 процентах случаев.

Г-н Гринберг говорит: «Для меня это было действительно удивительно. Это говорит о том, что астрология, возможно, менее стандартизирована, чем вы могли бы подумать».

Стоит отметить, что в 2022 году объем мировой индустрии мистических услуг, включающей астрологию, карты Таро и хиромантию, оценивался в 2,2 млрд долларов США.

Г-н Гринберг заключает: «Буквально миллионы людей используют его для понимания своей жизни, характера и будущего. Если это не работает, им лучше поискать другие источники понимания и информации».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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