Просмотр коротких видео в социальных сетях вызывает у пользователей скуку, а не развлекает – исследование

Просмотр коротких видео в социальных сетях вместо развлечения вызывает у пользователей скуку. Об этом говорит исследование факультета социологии Университета Торонто в Скарборо. Гораздо эффективнее проводить время за просмотром длинных видео.

К такому выводу ученые пришли после того, как попросили более 1000 участников просмотреть короткие видеоролики, а затем просмотреть одно видео продолжительностью более 10 минут. Главное условие – не проматывать ролики и не увеличивать скорость трансляции. По итогам эксперимента участники сообщили, что чувствуют себя «более удовлетворенными, погруженными и менее скучающими» при просмотре длинного контента.

«Короткие видеоролики и функции быстрой перемотки вперед могут сделать онлайн-видеоконтент бессмысленным. У людей нет времени увлечься или понять, что они смотрят», – говорит исследователь Кэти Тэм из Университета Торонто и ведущий автор исследования. По его словам, уместно следующее сравнение: человек получает больше удовольствия за просмотром фильма в кино, а не от просмотра множества контента на полной скорости.

Между тем, данное исследование противоречит опыту социальных сетей по всему миру, которые в основном делают упор именно на короткие виде как базу для развлечения своих пользователей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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