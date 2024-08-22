Россияне стали тратить больше денег на дачу и огород

В первом полугодии 2024 года жители России увеличили расходы на товары для дачи, сада и огорода. При этом интерес сместился в пользу выращивания собственных овощей и фруктов и обновления инвентаря. Такой вывод следует из совместного исследования социальной сети «Одноклассники» и аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек на товары для дачи и садоводства в России составил 3564 рубля. Это на 13% больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество покупок также увеличилось на 12%. Это говорит о том, что все больше россиян предпочитают проводить время на даче и чаще выезжают на отдых в сельскую местность. Эксперты предполагают, что на спрос влияет развитие инфраструктуры и популярность дачных участков в окружении городских агломераций.

Также жители России стали чаще покупать семена (рост на 18%), что свидетельствует о желании самостоятельно выращивать овощи и фрукты. Владельцы дачных участков в этом году также активнее покупали инвентарь. Траты на лопаты, метлы, тачки и тележки увеличились на 8-9%, а количество покупок этих товаров выросло на 10%.

Данные «Одноклассников» подтверждают, что все больше людей ищут советы и вдохновение для работы в саду и огороде. Охват такого контента в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом наибольший рост интереса к публикациям про садоводство фиксируется среди пользователей Москвы и Подмосковья. Исходя из анализа вопросов пользователей в UGC-сервисе «Вопросы и ответы» в ОК – среди садоводов появилось много новичков. Так, наиболее частыми вопросами стали: какое время для полива растений выбрать; зачем нужны теплицы и почему рассаду выращивают на подоконниках. В целом в дачной тематике пользователи ОК чаще всего обсуждают борьбу с вредителями, семена и рассаду, а также сам урожай и варианты его переработки.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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