Бег или футбол? Какие виды спорта выбирают россияне летом

Соцсеть «Одноклассники» и сервис ЮMoney провели опрос* среди российских пользователей и узнали, какие виды спорта пользовались наибольшим спросом этим летом. А также аналитики выяснили, сколько денег люди тратят на физическую активность и сколько времени уделяют тренировкам.

Большинство респондентов (37%) отметили, что к летним занятиям спортом их мотивирует желание поддерживать хорошую физическую форму. Еще 16% тренировались ради развлечения и досуга, 14% – ради здоровья, 11% – чтобы чувствовать себя счастливыми. Только 7% признались, что хотят стать профессиональными спортсменами и участвовать в соревнованиях.

Почти половина опрошенных (45%) уделяли физическим нагрузкам несколько часов в неделю, 32% тренировались почти каждый день, 11% – несколько раз в месяц, а 8% – всего пару раз за лето.

Согласно исследованию, этим летом в топ популярных видов спорта у россиян вошли бег (его выбрали 38% респондентов), футбол (25%), плавание и велосипед (по 21%). В настольный теннис играли 9% опрошенных, в пляжный волейбол – 7%, в большой теннис – 6%. Остальные назвали такие виды спорта, как баскетбол, бадминтон, ролики, яхтинг, гольф, дайвинг, серфинг и другие.

Среди пользователей «Одноклассников» этим летом самым востребованным оказался контент на тему велоспорта. Люди интересовалась популярными веломаршрутами в своих городах, как выбрать велосипед под разные потребности, делились фотографиями с велопрогулок. На втором месте по числу уникальных просмотров контент, связанный с бегом (марафоны и полумарафоны в городах, покупка подходящей одежды и обуви и так далее), на третьем – контент о SUP-досках.

В летний период, по данным сайта ЮKassa, средний чек на услуги частных спортклубов увеличился на 32% – до 6 722 рублей. Опрос показал, что летом 37% респондентов занимались спортом бесплатно, 28% тратили на это от одной до пяти тысяч рублей, 14% – от пяти до десяти тысяч, 8% – от десяти до 20 тысяч, по 5% – от 20 до 30 тысяч и более 100 тысяч рублей в месяц.

* Опрос проводился на сайте ЮMoney в июле 2024 года, в нём приняли участие более 1300 пользователей на территории РФ

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube