Уральское слово «баский» вошло в топ-10 популярных в «Одноклассниках» диалектизмов

Уральский диалектизм «баский» (хороший, красивый) вошел в топ-10 слов, бытующих в отдельных регионах и почти не известных за их пределами, по версии создателей спецпроекта соцсети «Одноклассники» и портала Культура.РФ.

Недавно «Одноклассники» и «Культура.РФ» запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта «Русским языком говорю». Онлайн-словарь доступен на сайте «Культура.РФ» и включает более 200 диалектизмов – слов вроде «тремпель», «сикарашка», «гаманок». Сбор диалектизмов редакция портала проводила в ОК: пользователи оставили более 3 тысяч комментариев к публикации.

Онлайн-словарь продолжает пополняться каждый день. В нём можно искать диалектизмы по алфавиту, принадлежности к региону и значению. В каждой карточке приведено само слово с иллюстрацией, затем – его значение, пример употребления в устной или письменной речи, регион происхождения и имя того, кто прислал диалектизм. Внести свой вклад в развитие проекта может каждый: для этого нужно заполнить специальную форму на сайте, указав слово с верным ударением и другими деталями. К запуску онлайн-словаря аналитики ОК выяснили, какие диалектизмы наиболее распространены среди пользователей соцсети по всей стране. Эксперты изучили упоминания слов и словосочетаний с начала 2024 года. В результате получился такой топ-10:

1. «спокой» – отсутствие переживаний и тревоги, спокойное состояние души (Иркутская область);

2. «колба» – черемша (Кемеровская область);

3. «насаться» – быстро, беспокойно перемещаться (Воронежская область);

4. «лайн», или «автолайн» – маршрутка (Тульская область);

5. «баский» – хороший, красивый (Свердловская область);

6. «вёдро» – ясная погода (Нижегородская область);

7. «паут» – большая муха, овод (Тюменская область);

8. «баять» – говорить, рассказывать (Нижегородская область);

9. «блондить» – ходить где попало (Нижегородская область);

10. «залога» – отдых (Нижегородская область).

В группе «Культура.РФ» в ОК также размещены материалы из проекта «Азбука народной мудрости», в которой собраны известные фразеологизмы. С помощью сборника пользователи могут узнать, как правильно закатывать губу, почему колбаса деловая и зачем вязать лыко. Помимо этого, в группе есть ссылки на лекции о русском языке и литературе, например видеоматериалы о неологизмах Серебряного века и о Пушкине как об отце русского языка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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