Минюст предлагает добавить в питание заключенных горячую еду, рыбу и фрукты

Министерство юстиции предложило усовершенствовать нормы питания осужденных и подследственных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). Соответствующий проект ведомственного приказа размещен на портале проектов правовых актов.

Минюст предлагает добавить норму об обеспечении осужденных, подозреваемых или обвиняемых горячей пищей (помимо сухого пайка) в те дни, когда они кратковременно вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях. Она будет выдаваться до выезда и по возвращении в СИЗО.

Кроме того, в проекте предлагается расширить нормы замены одних продуктов другими, что позволит разнообразить питание для заключенных. Например, хлеб могут заменить хлебцами (галетами), мясо – рыбой, а сухофрукты – фруктовыми палочками.

Инициатива была подготовлена в целях реализации положений Концепции развития УИС до 2030 г., утвержденной правительством, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Как сообщают «Ведомсти», бывший следователь, ныне адвокат Александр Бурчук говорит, что идея у Минюста хорошая, но сомневается, что инициатива с горячей едой реализуема. «Это технически невозможно. Когда этапируют на следственные действия или в суды, кухня еще закрыта. Возвращают тоже поздно, когда кухня уже закрыта. Готовить ночью никто не будет, потому что тогда нарушатся правила внутреннего распорядка», – сказал он.

Бурчук также объяснил, что в соответствии с этими правилами имеются специальные нормы рациона для заключенных с заболеваниями. Тем, у кого диетическое питание, положены яйца, молоко, фрукты, свежие овощи, а у всех остальных – нормы по калориям. Но то, чем кормят по нормам в СИЗО, на сленге называется «положняковая еда» – для употребления невозможна и практически никто ею не питается, отмечает защитник. При этом, напоминает он, для содержащихся в СИЗО есть возможность заказа еды из ресторана, но это доступно лишь тем, у кого есть деньги.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube