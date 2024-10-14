«Одноклассники» запускают первое в России научпоп-шоу про садоводство

«Одноклассники» представляют шоу «Огород по науке». Это первый в России профессиональный научно-популярный проект, посвященный садоводству. Автор идеи и ведущий шоу – блогер Михаил Журавлев, ставший одним из победителей конкурса креативных концепций «БлогШоу».

В выпусках «Огорода по науке» Михаил Журавлев подтвердит или опровергнет распространенные народные мифы, связанные с садом и огородом. Зрители проекта узнают, действительно ли овощи, выращенные с применением химии, невкусные и ядовитые, народные рецепты удобрений – эффективные и безопасные, а гибридные растения – вредные. Ведущий раскроет темы с разных сторон, погрузится в историю проблем и современные научные методы их решения. В этом блогеру помогут приглашенные эксперты.

Эпизоды проекта будут выходить по понедельникам эксклюзивно в группе «Логово ботаника» в ОК. Премьера состоялась сегодня, 14 октября.

«Я всегда любил научпоп и взахлеб смотрел просветительские передачи. Именно это увлечение определило тематику моего блога, – рассказал Михаил Журавлев. – Из одного видео я узнал про гидропонику, благодаря которой растения можно вырастить без земли, на растворе химических веществ. Мне стало любопытно, как это работает, и уже через 3-4 месяца, к Новому году, у меня дома в тумбочке созрела клубника. Росла она под светом диодного светильника, а в корнях у нее бурлил питательный раствор. Тогда и появилась любовь к ботанике, этой любовью позже и стал делиться в социальных сетях».

Теперь Михаил планирует запустить в космос спутник, в котором семя клубники пройдет полный цикл созревания. Сейчас блогер готовит предпроектный концепт, определяет план работ и экспериментов, а также консультируется со специалистами космической промышленности.

Михаил Журавлев стал одним из победителей «БлогШоу» – конкурса креативных концепций собственного онлайн-шоу для блогеров «Одноклассников». Авторы контента воплощают свою задумку вместе с профессиональной командой. Блогеров сопровождают на всех этапах: от проработки сценария до финального продюсирования и продвижения в ОК. В соцсети уже прошли премьеры проектов «Живые вещи» и «Брутальный бисер», «Парниковый эффект» и «Тот самый вкус».

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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