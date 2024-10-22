46% российских педагогов общаются с учениками в соцсетях

Социальная сеть «Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа Учи.ру провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети, как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со своими учениками.

Большинство опрошенных педагогов (85%) рассказали, что активно используют соцсети в своей работе. Из них 85% смотрят полезные видео и читают статьи, чтобы включать полученную информацию в уроки, 79% состоят в профессиональных онлайн-сообществах, 36% подписаны на блоги коллег, 30% изучают подобные страницы и группы, но не подписываются на них, 8% сами ведут блог.

Среди учителей, которые зарегистрированы в социальных сетях, 45% отметили, что некоторыеих профили открыты для посторонних. 27% сообщили, что все их страницы общедоступны. Только 21% задали строгие настройки приватности и закрыли доступ незнакомцам.

Многие респонденты признались, что в друзьях или подписчиках у них есть ученики: 46% опрошенных педагогов комментируют их публикации и оставляют реакции к постам, 35% ограничиваются только виртуальной дружбой или подпиской. Всего 7% учителей считают, что такое онлайн-взаимодействие с учениками недопустимо. В основном учителя дружат в соцсетях с родителями учеников, однако 6% считают это неприемлемым.

17% опрошенных педагогов рассказали, что сталкивались с забавными ситуациями в соцсетях. Например, дети не пришли на урок и выложили фото с прогулки – так их классный руководитель понял, что уважительной причины для пропуска не было. Или ученики представлялись своими родителями и переписывались с педагогами от их имени.

По данным аналитиков ОК, День учителя каждый год привлекает повышенное внимание пользователей «Одноклассников». На текущий момент количество групп в ОК, посвященных учителям, превышает 630 тысяч. В среднем пользователи дарят более 250 тысяч виртуальных

подарков, приуроченных к этому профессиональному празднику.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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