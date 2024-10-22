Активиста, просившего прикрыть «срамные места» скульптуре «Родина-мать», приговорили к изгнанию из Рунета

В Волгограде суд сегодня огласил приговор в отношении активиста из Уфы Расула Ахияретдинова, который призывал «прикрыть срамные места» скульптуре «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. Прокуратура требовала дать ему два года колонии, но приговор оказался мягче – в течение года блогер будет заниматься принудительными работами с отчислением 10% дохода в пользу государства. Кроме того, он не сможет быть собственно блогером. «На два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет», – сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Уголовное дело в отношении Ахияретдинова было возбуждено по факту осквернения символов воинской славы с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). История началась с того, что блогер записал обращение к президенту России Владимиру Путину, призвав «закрыть срамные места» скульптуре. «Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может», – заявил Ахияретдинов в видео, но уже на следующий день принес извинения. Однако запись получила резонанс, на нее обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, после чего было возбуждено уголовное дело.

Волгоград, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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