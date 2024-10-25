«Одноклассники» покажут эксклюзивные театральные постановки в честь Всемирного дня оперы

Сегодня, 25 октября, отмечается Всемирный день оперы. В честь праздника социальная сеть «Одноклассники» покажет эксклюзивный контент от ведущих театров России, среди них – «Санктъ-Петербургъ Опера», «Геликон-опера» и «Лекторий Достоевский». Под хештегом #ОпераБлиже объединятся крупные театральные сообщества, топ-авторы и просветительские проекты в сфере культуры.

Как рассказали в пресс-службе ОК, в инициативе принимают участие более 20 театров из разных регионов страны. Онлайн-событие также поддержат портал Культура.РФ, Гостелерадиофонд, Российская государственная библиотека.

Так, в группе Культура.РФ пройдут четыре прямые трансляции опер «Хованщина», «Пиковая дама», «Тоска» и детский спектакль «В гостях у оперной сказки». Портал «Культурный регион. Белгород» подготовил трансляцию оперы в концертном исполнении «Алеко» и оперы «Белгородский полк. Засечная черта», а также концерта «Вагнер, Верди, опера».

Капелла Санкт-Петербурга в своей группе в ОК поделится с аудиторией трансляцией оперы «Русалка» Даргомыжского в концертном исполнении, а «Петербург-концерт» представит отрывок «Подводное царство» из оперы «Садко» в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

В группе театра «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится трансляция оперы «Искатели жемчуга». Произведение было выбрано неслучайно – день рождения его создателя, композитора Жоржа Бизе, как и Всемирный день оперы, отмечается 25 октября.

Башкирский государственный театр оперы и балета опубликует в своей группе в «Одноклассниках» прямую трансляцию оперы «В ночь лунного затмения». Челябинский театр оперы и балета покажет уникальное интервью с режиссером театра Тимофеем Соколовым, который расскажет о специфике работы в музыкальном театре. Проекты «История.РФ» и «Лекторий Достоевский» публикуют лекции об истории оперы и самых известных оперных композиторах.

Кроме того, «Одноклассники» запускают фотомарафон. Пользователи могут делиться своими снимками из оперных театров и оформлять свои страницы тематическими рамками.

«Сегодня в «Одноклассниках» более 14 тысяч групп, посвященных культуре и искусству. На примере таких проектов как «Опера ближе» мы стараемся, чтобы в соцсети было как можно больше качественного и эксклюзивного контента. Мы также надеемся, что наш с партнерами так называемый челлендж – хорошая возможность познакомиться с историей оперы и бесплатно посетить лучшие театры России в онлайн-формате», – рассказал Сергей Кохичко, руководитель направления «Культура и искусство» в департаменте по работе с сообществами VK.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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