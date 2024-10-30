В Кузбассе разрешили усыплять бездомных животных

В Кемеровской области приняли поправки в закон, которые позволяют усыплять бездомных животных. Решение было принято депутатами кузбасского парламента единогласно.

Изменения в закон об обращении с животными было принято с учетом постановления Конституционного суда РФ. Согласно документу, безнадзорные животные могут быть усыплены, если они совершили акт агрессии в отношении человека, а также если они больны.

Отмечается, что усыпление животных должно осуществляться гуманными методами.

Спикер кузбасского парламента предложил депутатам во втором чтении принять данный законопроект с учетом таблиц и поправок, передает РИА «Новости». Депутаты приняли закон во втором чтении единогласно.

Кемерово, Зоя Осколкова

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