Россияне рассказали о своих осенних привычках

Почти половина россиян (43%) не испытывают осеннюю хандру и любят осень. 40% могут иногда похандрить, а всегда грустят при смене сезона только 15%. Остальные жители России не отмечают связи настроения и погоды за окном. Такие результаты показал совместный опрос социальной сети «Одноклассники» и финтехкомпании ЮMoney. В исследовании приняли участие более 1500 пользователей электронного кошелька.

По данным опроса, каждый четвертый россиянин смотрит фильмы и сериалы дома (24%). На втором месте – видеоигры (14%), на третьем – просмотр тематического контента в соцсетях (10%). Наиболее востребованными видео в разделе «Увлечения» в ОК, начиная с сентября 2024 года, стали «кулинария», «рукоделие», «сад и огород». Чаще всего в этот период пользователи смотрят видеоконтент с мастер-классами на тему приготовления осенних блюд, вязания теплых вещей и способах подготовки растений к зимовке.

В противовес тем, кто сидит дома, почти четверть россиян осенью регулярно выезжают на природу (24%). Еще 30% россиян готовы путешествовать осенью только в хорошую погоду. По 10% ездят только на дачу или с определенной целью (например, за грибами или на запланированное мероприятие). Никуда не ездят 24% россиян. Оставшиеся 2% ответили, что и так живут за городом или близко к природе.

Самым лучшим способом улучшить настроение осенью 25% респондентов назвали встречи с друзьями и родственниками (25%). Затем следует шопинг (14%) и походы в бары или рестораны (11%). Еще 8% опрошенных предпочитать начинать новые проекты, 7% – ходить в спортзал и фитнес-клуб, 6% – думают о смене работы, и по 3% считают, что настроение улучшит покупка онлайн-курсов или поход к психологу.

Исследование показало, что большинство опрошенных (35%) не замечают изменения в тратах осенью. Затруднились оценить изменения 18% респондентов, еще 14% считают, что траты немного увеличиваются, а 10% отмечают значительный рост. В свою очередь, также 11% отметили небольшое снижение трат, а 12% – их значительное уменьшение.

По данным ЮKassa, в период с 16 сентября по 23 октября 2024 года оборот ресторанов и кафе вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество покупок увеличилось на 49%, покупателей – на 27%, а средний чек вырос на 35% и составил 3150 рублей. Оборот цифровых товаров и игр вырос на 16%, число покупок – на 10%, покупателей – на 15%, средний чек – на 6% до 514 рублей.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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