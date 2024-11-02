Российские музеи выпустят эксклюзивные лекции в ОК

Социальная сеть «Одноклассники» запустила проект «Увлеченные культурой», который познакомит пользователей с коллекциями известных российских музеев сквозь призму разных хобби. Проект приурочен к акции «Ночь искусств», которая пройдет во всех регионах России 3 и 4 ноября.

В ОК опубликуют познавательные онлайн-лекции на темы, отражающие ключевые блоки сервиса «Увлечения» – это «Кулинария», «Сад и огород», «Авто и мото» и «Рукоделие». Например, в группе музея-заповедника «Петергоф» расскажут о кухне Петровской эпохи. Государственная Третьяковская галерея представит лекцию о садах в русском искусстве – от дворянства к купечеству. Политехнический музей поделится, как эволюция средств передвижения – от конного экипажа до автомобиля – отражала технологический и культурный прогресс. А в группе Всероссийского музея декоративного искусства можно будет больше узнать про ансамбли праздничных женских костюмов и мужские рубашки ручной работы разных регионов России XVIII-ХХ веков.

Все лекции были сняты в локациях музеев, а ведущими выступили научные сотрудники культурных учреждений, присоединившихся к спецпроекту. Первый познавательный ролик уже доступен в группе Политехнического музея. 8 ноября появится лекция от Третьяковской галереи, 15 ноября – от музея-заповедника «Петергоф» и 22 ноября – рассказ от Всероссийского музея декоративного искусства.

В этом году мероприятия «Ночи искусств» будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Пользователи ОК могут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2024.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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