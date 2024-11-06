На предприятия Северного морского пути ищут 100 работников

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВА) и Фонд содействия развитию Севера Республики Саха (Якутия) ищут 100 человек для трудоустройства на предприятия, связанные с деятельностью Северного морского пути (СМП), сообщает пресс-служба КРДФА.

Так, в ноябре планируется провести десять Дней карьеры и столько же производственных экскурсий с участием арктических и дальневосточных вузов и техникумов, готовящих специалистов, востребованных на предприятиях СМП.

«Мы верим, что, благодаря новым инструментам привлечения и подготовки кадров в компаниях, работе институтов развития, профильных фондов и организаций Северный морской путь продолжит развиваться опережающими темпами», – отметил Петр Чехордун, директор фонда.

Отмечается, что в числе компаний, которым было оказано содействие в кадровом обеспечении – ГМК «Норильский никель», АО «Морской порт Тикси», ООО «Севзапдорстрой».

Ранее журнал «Российское образование» сообщил, что в 2023 году корпорация подсчитала, что потребность ДФО в специалистах оценивается дополнительно в 140 тысяч человек. По оценке КРДВА, больше всего кадров не хватает в сферах транспорта, логистики, строительства и сельского хозяйства.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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