В Австралии детям и подросткам законом запретят пользоваться социальными сетями

Правительство Австралии готовит закон, который запретит использование социальных сетей лицам младше 16 лет. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Энтони Альбанезе, сообщает Reuters. По его словам, социальные сети вредят детям. Молодые люди не смогут использовать их даже в том случае, если это разрешают родители.

Новый закон, который правительство хочет внести в парламент в этом году, должен вступить в силу через 12 месяцев после его одобрения законодателями. Министр связи Мишель Роуленд заявила, что запрет должен распространяться на все основные платформы.

«Социальные сети вредят нашим детям, и я решил положить этому конец», – заявил премьер-министр Альбанезе, добавив, что родители часто выражают ему свою обеспокоенность по поводу безопасности детей в Интернете. По словам премьер-министра, операторы платформы должны будут доказать, что они приняли достаточные меры для проверки возраста пользователей.

Однако из выступления премьер-министра и министра Роуленда неясно, как будут наказывать компании, представляющие доступ в Интернет, если они не проверят возраст пользователей, желающий выйти в социальные сети. Сами пользователи при этом никаким штрафам подвергаться не будут. Роуленд сравнил будущий стандарт с законом, запрещающим продажу алкоголя лицам младше 18 лет.

Другие страны также рассматривают или вводят минимальный возраст для использования социальных сетей. Однако они обычно допускают исключение, позволяющее молодым людям использовать платформы с согласия родителей. Однако Австралия не желает вводить это исключение. Это сделает его запрет одним из самых строгих в мире, отмечает Reuters.

Мельбурн, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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