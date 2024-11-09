Россияне стали больше пить кофе

В России сильнее всего в мире увеличилось потребление кофе. Как следует из отчета Международной организации по кофе за 2022-2023 урожайный сезон, рост составил 7,1% – до 306 тысяч тонн.

Согласно данным организации, которые приводит РИА «Новости», среди десяти крупнейших потребителей кофе, которые сами не являются его производителями, в сезоне 2022-2023 годов потребление нарастили только Россия (на 7,1%) и Франция (на 1,6%).

Остальные страны – основные любители бодрящего напитка, показали отрицательную динамику потребления: США – на 5,9%, Германия – на 5,5%, Италия – на 2,7%, Великобритания – на 6,9%, Испания – на 1,8%.

Примечательно, что в целом за этот период мировое потребление кофе снизилось на 1,9% – до 10,38 млн тонн. В кофейном сезоне 2021-2022 годов аналитики фиксировали рост на 3,8%.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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