Скончалась актриса Светлана Светличная

16 ноября утром в больнице умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ей было 84 года. Как сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина, актриса ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом.

Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище в Москве. Дата и место прощания станут известны позднее, добавила Гущина.

Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри) в Армении. В 1963-м окончила ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, затем на протяжении 30 лет служила в Театре-студии киноактера.

В кино дебютировала в 1960 году в фильме «Колыбельная». Всесоюзная популярность пришла к актрисе после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1969).

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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