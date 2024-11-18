В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детских садах

Власти Новосибирской области запретили трудовым мигрантам работать в детских садах. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

Весной в Новосибирской области был введен запрет на работу мигрантов в такси и объектах розничной торговли напитками и табачными изделиями. Согласно новому документу, действие запрета продлевается на 2025 год, а также вводятся ограничения на привлечение иностранцев к работе в детсадах.

Предпринимателям необходимо в течение двух месяцев со дня вступления постановления в силу привести численность иностранных работников в соответствие с требованиями документа.

Ранее ряд регионов России ввели запрет на работу иностранных граждан в различных сферах. В частности, власти нескольких субъектов запретили перевозчикам нанимать мигрантов на работу в такси и водителями общественного транспорта.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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