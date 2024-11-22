40% россиян никогда не меняют пароли в соцсетях

«Одноклассники» провели исследование, чтобы выяснить, как часто жители России меняют пароли в социальных сетях и пользуются ли они двухфакторной аутентификацией. В опросе приняли участие 1000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

Большинство опрошенных (40%) признались, что никогда не меняют пароли с момента первоначальной установки, не считая это необходимостью. 30% респондентов заявили, что меняют пароли только после уведомлений о том, что их данные найдены в утечках. 22% меняют пароль каждые 3-6 месяцев по рекомендации служб безопасности, и лишь 8% делают это ежемесячно.

При создании паролей участники опроса учитывают различные критерии: легкость запоминания – 30%, сложность пароля (включая цифры, символы и заглавные буквы) – 23%, а также использование различных паролей для каждого аккаунта – 17%. Более 35% опрошенных не знают о возможностях менеджеров паролей, а 26% не видят необходимости в их использовании. Постоянно задействуют такие инструменты только 8%.

Что касается двухфакторной аутентификации, то только 31% опрошенных используют ее для всех аккаунтов, либо для некоторых площадок. При этом каждый четвертый россиянин (24%) знает о данном методе защиты аккаунта, но не применяет его. Еще 43% респондентов сообщили, что не осведомлены об этом инструменте.

Четверть опрошенных, кто не использует двухфакторную аутентификацию, признали, что просто не знают, как ее правильно настроить. 11% респондентов считают это излишним, а 4% испытывают неудобства в использовании. Тем не менее, 37% россиян оценивают уровень безопасности своих аккаунтов как средний, а 14% – как высокий. При этом почти половина опрошенных (43%) считают, что отсутствие двухфакторной аутентификации делает аккаунт более уязвимым для злоумышленников.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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