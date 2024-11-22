Развеян миф о самых пьющих регионах

Статистика легальных продаж алкоголя не всегда соответствует объему реального потребления таких напитков. Об этом сообщил начальник управления стратегических направлений деятельности Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) Александр Моисеев, комментируя данные рейтингов о самых пьющих регионах.

«Когда мы видим обзоры трезвости и самый трезвый регион у нас – это Осетия с двумя литрами (потребления алкоголя в год) на душу населения, а самые а-ля пьющие – это северные регионы, где порядка девяти литров, понятно, что это просто переворачивается статистика», – заявил Моисеев, выступление которого на межрегиональном форуме бизнеса и власти «Дни ритейла в Беломорье» цитирует РИА «Новости».

Представитель Росалкогольтабакконтроль привел данные Минздрава, согласно которым общее потребление алкоголя в России на душу населения в 2008 году составляло около 16,5 литра в год в пересчете на чистый спирт, а в 2024 году снизилось до примерно 8,5 литра. При этом, по данным системы ЕГАИС, которые не учитывают продукцию «двойного назначения», нелегальную продукцию и объемы самогоноварения, легальные продажи в среднем по России составляют около 6,7 литра спирта на душу населения в год.

«Вот эта разница в 1,8 литра – это и есть тот нелегальный рынок плюс продукция «двойного назначения», который можно измерить. Мы со своей стороны как раз видим свою задачу в том, чтобы верхний и нижний порог приблизить, в идеале чтобы они были очень близки между собой – имеется в виду уровень потребления и уровень легальных розничных продаж», – пояснил Моисеев.

По его словам, в Росалкогольтабакконтроле очень критически относятся к предложениям существенно ограничить время или число мест продажи алкоголя. «Мы видим прямую зависимость: чем меньше легальных точек, чем больше в регионе введено ограничений, тем меньше в регионе легальной розничной продажи. Сокращение легального магазина – это все равно, что отрубить голову дракону: это будет три ларька», – пояснил чиновник.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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