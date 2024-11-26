С 2026 года для поступления в инженерные вузы России надо будет сдавать физику

Для поступления на инженерные специальности в российские вузы абитуриенты с 2026 года будут сдавать обязательные вступительные экзамены по физике. Это следует из правительственного плана мероприятий по повышению качества математического и естественнонаучного образования до 2030 г. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ответственным ведомством за исполнение этого распоряжения правительство утвердило Министерство науки и высшего образования. При этом в документе кабмина не уточняется, что подразумевается под такими испытаниями – обязательная сдача ЕГЭ по физике или же дополнительные вступительные испытания по этому предмету (их проводят сами вузы). «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства и Минобрнауки.

В августе этого года участники III Всероссийского съезда педагогов-физиков рекомендовали Минобрнауки сделать физику обязательным предметом ЕГЭ для абитуриентов инженерных направлений. На этом мероприятии присутствовало около 300 учителей физики из 56 регионов России.

Конкурсную сумму для поступления в инженерный вуз преподаватели предлагали формировать из экзаменационных баллов абитуриента по физике, математике и информатике. Госэкзамен по русскому языку участники съезда предложили учитывать в формате «зачет-незачет». Об аналогичной мере говорил в феврале 2023 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков. Тогда он заявил о планах ведомства принимать студентов «на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике» с 2024 г. (цитата по ТАСС).

Количество школьников, выбирающих ЕГЭ по физике, сокращалось с 2019 по 2023 г. Согласно данным на сайте Рособрнадзора, в 2019 г. заявление на участие в госэкзамене по физике подали около 153 000 человек, а в 2023 г. уже примерно 89 000 школьников. В 2024 г. падение прервалось – на экзамен зарегистрировалось более 91 000 участников. Таким образом, с 2019 по 2024 г. количество таких школьников сократилось на 41%.

Российские школы недостаточно оснащены лабораторным оборудованием, из-за чего уроки физики во многих из них превратились «в предмет по учебнику с решением тестовых задач», рассказала главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По этой причине сократилось не только количество сдающих ЕГЭ по физике, но и число молодых «увлеченных учителей физики», продолжила она. При этом педагогические вузы уже оснащаются лабораторным оборудованием, говорит Абанкина. Привлечь молодых учителей физики в школы сможет наличие современной техники для опытов и «конкурентноспособная» зарплата, считает эксперт. «Сегодня мы видим, что вопрос оплаты труда учителей не решен», – считает она.

Правительственный план направлен на повышение качества преподавания математики и естественнонаучных предметов (химия, физика, информатика и биология) в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Также документ предполагает повышение качества подготовки учителей математики и естественнонаучных предметов и устранение их дефицита.

С 2024 г. количество школьников, изучающих математику и естественнонаучные предметы на углубленном уровне, должно увеличиваться на 10% ежегодно, сказано в документе. Согласно плану, до 2030 г. Минпросвещения, Рособрнадзор и региональные исполнительные органы власти должны увеличить долю выбравших профильную математику и естественнонаучные предметы в качестве испытания на ЕГЭ до 35%

Уже с 2025 г. проходить программу повышения квалификации каждый год должно не менее 10 000 учителей математики, физики, химии и биологии, а также минимум 1000 преподавателей вузов в области образования и педагогики. Нарастить долю учителей по математике, физике, химии и биологии в возрасте до 35 лет нужно до 30%, сказано там.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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