Поезд Деда Мороза паромом привезли на Сахалин

Поезд деда Мороза паромом доставили на Сахалин. Состав уже отправился на утвержденному маршруту, рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Перевозкой состава занимались ночью, а утром поставили на рельсы. Планируется, что первую остановку поезд сделает в Невельске 30 ноября.

«Пока дети спят, сказочный состав главного волшебника погрузили на паром. Он пересёк суровый Татарский пролив и сегодня уже на острове. Теперь сотни детей смогут увидеть сказку. Во время стоянок посетителей вокзалов ждёт развлекательная программа с участием артистов и аниматоров», – говорится в сообщении.

Маршрут поезда начался 19 ноября на станции Тайшет и уже прошел по городам Дальнего Востока. В составе будет не только «приемная» Деда Мороза, но и вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-лавка» с сувенирами, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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