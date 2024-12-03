Россияне рассказали о секретах создания новогоднего настроения

Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение. Также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка подарков для близких, выяснили для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

«Для тех, кто не чувствует праздничной атмосферы, установка елки стала самым популярным способом ее создания – об этом заявили 36% респондентов. Получение декабрьской премии на работе оказалось важным для настроения 25% участников опроса. 16% погружаются в праздник с помощью новогодних фильмов и музыки, 8% уходят для этого в отпуск и столько же (8%) начинают покупать подарки для близких. 7% достаточно включить в меню мандарины и сладости – и настроение сразу улучшается», – говорится в исследовании, в котором приняли участие 58,3 тысячи интернет-пользователей из РФ.

Отмечается, что для трети россиян праздник ощущается лишь в последние дни декабря, а каждый десятый ждет курантов, чтобы почувствовать долгожданное волшебство. По 9% респондентов начинают чувствовать атмосферу праздника еще в ноябре, когда появляются первые украшенные елки или первый снег.

При этом почти 40% россиян признались, что в декабре у них становится кратно больше работы. Однако для большинства – 47% – объем задач в последний месяц года не отличается от остальных. Каждый десятый ощущает спад рабочей активности и уже настроен на отдых, а 5% посвящают предновогоднее время исключительно корпоративным мероприятиям и выбору подарков для коллег.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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