Назван главный цвет 2025 года

Американский институт цвета Pantone объявил главным цветом предстоящего 2025 года нежно-коричневый оттенок Mocha Mousse. Об этом сообщается на его сайте.

«На 2025 год институт цвета Pantone выбирает Pantone 17-1230 Mocha Mousse, согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством. Он питает нас своим намеком на восхитительные качества шоколада и кофе, отвечая нашему желанию комфорта», – пояснили в институте.

Исполнительный директор Pantone Литрис Айсман отметила журналу Time, что в выборе цвета сыграла роль международная обстановка, а именно серьезные политические потрясения по всему миру, на фоне которых растет потребность в гармонии, отмечает РИА «Новости».

Цветом 2024 года является нежный персиковый цвет, Peach Fuzz, ассоциирующийся с теплым цветом восхода или заката солнца и уютом пушистого одеяла, как символов «потребности в заботе, сочувствии и сострадании» на фоне трудных времен.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube