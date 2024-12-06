На ВДНХ пройдет первый фестиваль хобби

«Одноклассники» проведут в Москве первый «Хобби Фест». Он состоится 21 и 22 декабря на территории ВДНХ. Авторы ОК проведут более десятка мастер-классов для всех желающих, кто увлекается творчеством, рукоделием, садоводством, заботой о питомцах и обустройством дома.

Фестиваль разделен на четыре тематические зоны: «Сад», «Рукоделие», «Дом» и «Питомцы». В каждой из них будут представлены мастер-классы, DIY-активности, интерактивные зоны и лекционные сессии. Например, на фестивале выступят Катерина Пискунова («Живые вещи»), Виталий Декабрев («Дачный Угодник»), Алена Волкова («Аленин сад»), Вероника Орлова («Ranisa – авторские украшения») и многие другие.

В зоне «Сад» пройдут лекции о растениях и интерактивы от авторов. Они помогут разобраться, какие семена выбрать для огорода, что можно вырастить даже у себя на подоконнике или как правильно поливать цветы. Здесь же на «Дачном свопе» гости смогут обменяться растениями и получить в подарок змеевик в честь символа наступающего года.

На территории «Рукоделие» гости фестиваля своими руками создадут украшения из бисера, научатся вязать зимние вещи без крючка, сварят мыло в виде мандарина, а также поучаствуют в квизе «Мыло или еда». «Дом» представит участникам мероприятия DIY-активности – можно будет самостоятельно изготовить дизайнерские органайзеры и стильные винтажные украшения на елку. В «Питомцах» гости фестиваля научатся развивающим играм для домашних животных, узнают теплые истории о любви к четвероногим друзьям и сыграют в благотворительное лото со сбором средств в пользу приюта для животных.

Вход на фестиваль бесплатный, но необходимо предварительно пройти онлайн-регистрацию.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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