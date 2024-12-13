«Холоп 2» и «Слово пацана» признаны лучшим контентом по мнению «Одноклассников»

Пользователи «Одноклассников» назвали самые популярные российские проекты 2024 года. В социальной сети прошло голосование за лучший фильм, хит, сериал, шоу и блог в рамках ежегодной премии «Самый ОК».

Фильмом года стал «Холоп 2» – за него проголосовало наибольшее число пользователей. На втором месте картина «Лед 3», на третьем – «Мастер и Маргарита».

Хит года – трек «Взгляни на небо» (Remix) от DJ DimixeR, Galibri & Mavik. Второе место заняла Люся Чеботина с песней «За бывшего». На третьем месте – Мари Краймбрери и ее трек «Нравится жить».

В номинации «Сериал года» победу одержала прогремевшая на всю страну работа «Слово пацана». На втором месте – «Комбинация». Третье место взяла «Трасса».

Лучшим шоу стал музыкальный проект Первого канала «Голос». Второе место занял детский вокальный проект «Ты Супер!», третье – музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!».

Среди блогов в ОК россиянам особенно нравится контент про кулинарию, садоводство, а также дом и сад. Блогом года в ОК пользователи второй год подряд выбрали «Кулинарные Видео рецепты от Калниной Натальи». Блог про хозяйство, быт, сад и огород «Вика из хутора» занял второе место. На третьем – авторский кулинарный блог «Мама готовит».

Победители номинаций выбирались из пяти финалистов, которые вошли в шорт-лист премии «Самый ОК». Список по каждой категории составлялся из самого популярного контента среди пользователей ОК на основе данных платформы с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года. В категории «Блог года» представлены создатели оригинального контента с наибольшим приростом подписчиков и количеством реакций на контент. В категории «Хит года» – композиции с наибольшим количеством прослушиваний. В категориях «Фильм года», «Сериал года» и «Шоу года» – наиболее популярные проекты по частоте обсуждений среди пользователей платформы. Победителей премии «Самый ОК» объявили в группе «Все ОК!». Лауреаты премии получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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