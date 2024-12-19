При реализации нацпроектов в России в 2024 году похитили более 4,5 млрд рублей

В 2024 году в России были возбуждены уголовные дела о хищениях при реализации национальных проектов на общую сумму более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании комитетов Совета Федерации.

«По нашим материалам возбуждены уголовные дела о хищениях, которые тоже присутствуют при реализации национальных приоритетных проектов, на сумму более 4,5 млрд рублей. Это значительная сумма, поэтому все эти уголовные дела будут доведены до конца», – сказал он (цитата по ТАСС), подчеркнув, что «хищений достаточно много».

Краснов также отметил, что прокуроры отслеживают расходование бюджетных средств в регионах. По его словам, под контролем – вопросы эффективности трат денег и соответствия расходов целевому назначению.

«Если мы видим хищение, то, безусловно, мы даем правовую оценку действиям тех лиц, которые совершили. Но в большинстве случаев денежные средства где-то тратятся неэффективно», – сказал генпрокурор. Эти случаи связаны с различными моментами, в том числе с некомпетентностью, пояснил он.

В 2024 году, по словам Краснова, было выявлено свыше 70 тыс. нарушений при реализации нацпроектов. Общая сумма штрафов, наложенных за нарушение условий контрактов, превысила 460 млн рублей, уточнил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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