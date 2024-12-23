Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию

Россия с 23 декабря начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

«С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Всего это будет 327 миллионов киловатт часов, заявку на которые мы направляли в министерство энергетики РФ в октябре», – рассказал Нанба агентству.

В связи с этим в республике изменится график подачи электричества. «С 23 декабря 2024 года, начиная с 7.00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью», – говорится в сообщении пресс-службы «Черноморэнерго».

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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