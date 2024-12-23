Албания на год запрещает Тик-Ток

Албания на год запретит Тик-Ток после того, как подросток был зарезан в конце школьного дня из-за ссоры в социальных сетях.

Премьер-министр Эди Рама объявил, что правительство закроет TikTok на 12 месяцев с января, поскольку он обвинил платформу социальных сетей в подстрекательстве к насилию и издевательствам, особенно среди детей, отмечает Daily Mail.

«На один год мы полностью закроем его для всех. В Албании не будет TikTok», – сказал он в субботу после встречи с родительскими группами и учителями.

Поводом для масштабных репрессий, первых в своем роде в Европе, стала смерть 14-летнего мальчика, которого в ноябре ударил ножом другой ученик.

Власти провели 1300 встреч с учителями и родителями после нападения с ножом, произошедшего после ссоры, начавшейся в социальных сетях.

По сообщениям СМИ, школьник получил ножевое ранение в сердце и скончался через час в больнице. Драку сняли на видео, и некоторые пользователи TikTok отметили это событие в сети.

Пока не установлено, начался ли спор в TikTok. Но г-н Рама заявил, что виновато приложение, назвав его «бандитом района».

«Сегодняшняя проблема не в наших детях, сегодняшняя проблема в нас, сегодняшняя проблема в нашем обществе, сегодняшняя проблема в TokTok и всех остальных, которые берут наших детей в заложники», – сказал г-н Рама.

После решения Тираны TikTok потребовал от албанского правительства «срочной ясности» в деле зарезанного подростка.

Базирующаяся в Китае компания заявила, что «не нашла никаких доказательств того, что у преступника или жертвы были аккаунты TikTok, и многочисленные отчеты фактически подтвердили, что видеоролики, предшествовавшие этому инциденту, были опубликованы на другой платформе, не на TikTok».

Однако г-н Рама выступил в защиту этой меры и заявил: «Запрет TikTok сроком на один год в Албании – это не поспешная реакция на единичный инцидент, а тщательно продуманное решение, принятое в ходе консультаций с родительскими сообществами в школах по всей стране».

Он добавил: «Утверждение, что убийство подростка не имеет никакого отношения к TikTok, поскольку конфликт возник не на этой платформе, свидетельствует о неспособности понять как серьезность угрозы, которую TikTok представляет для детей и молодежи сегодня, так и обоснованность нашего решения взять на себя ответственность за устранение этой угрозы».

«Албания, возможно, слишком мала, чтобы требовать, чтобы TikTok защищал детей и молодежь от пугающих ловушек своего алгоритма», – сказал он, обвинив TikTok в «воспроизводстве бесконечного ада языка ненависти, насилия, издевательств и так далее».

По данным отечественных исследователей, албанские дети составляют самую большую группу пользователей TikTok в стране.

Многие молодые люди в Албании не одобрили запрет.

«Мы рассказываем о своей повседневной жизни и развлекаемся, то есть пользуемся ею в свободное время», – сказал в воскресенье Самуэль Сулмани, 18-летний житель города Решен, расположенного в 47 милях к северу от столицы Тираны.

«Мы с этим не согласны, потому что для нас это лишение».

Однако родители в Албании все больше обеспокоены сообщениями о том, что дети берут в школу ножи и другие предметы, чтобы использовать их в ссорах или случаях травли, пропагандируемых историями, которые они видят в TikTok.

«Наше решение не может быть более ясным: либо TikTok защищает детей Албании, либо Албания защищает своих детей от TikTok», – сказал г-н Рама.

TikTok запрещён в нескольких странах, включая Индию, Иран, Непал, Афганистан и Сомали.

Австралия также недавно приняла самый строгий в мире закон о социальных сетях, запрещающий лицам младше 16 лет пользоваться любыми подобными платформами.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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